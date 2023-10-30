Футболист Дринкуотер объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет

«Я давно думал о завершении карьеры, сейчас подходящее время объявить об этом публично Думаю, я был в подвешенном состоянии, слишком долго хотел играть, но у меня не было возможности сделать это на том уровне, на котором я чувствую себя ценным», — сказал он.

Кроме того, спортсмен признался, что футбол был частью его жизни с самого детства и ему было непросто заниматься таким видом спорта. По мнению футболиста, он был готов к такому событию, ведь его карьера завершается не на пике.

«Я думаю, то, что эмоции утихли, определенно помогло. Если бы я играл каждую неделю и был вынужден закончить карьеру из-за травмы или возраста, это было бы сложнее», — подчеркнул Дринкуотер. 33-летний полузащитник выступал за такие команды как «Манчестер Юнайтед», «Лестер» и «Челси». В составе сборной Англии футболист провел три матча. Дринкуотер был чемпионом Англии в составе «Лестер» в сезоне-2015/16, а также выиграл Кубок страны с «Челси» в 2018. headtopics.com

Лига в кармане: почему американцы начали скупать клубы АПЛ О чем говорит намерение миллиардера Тодда Бели купить у Романа Абрамовича лондонский «Челси» 28 мая «Лестер» вылетел из Английской премьер-лиги (АПЛ) спустя семь лет после чемпионства. В этот же день состоялся заключительный, 38-й тур чемпионата Англии. «Лестер» дома обыграл «Вест Хэм» (2:1), однако не смог покинуть зону вылета из-за победы «Эвертона» над «Борнмутом».

В 2016 году «Лестер» одержал победу в чемпионате Англии. Он стал вторым клубом АПЛ, покинувшим высший дивизион после чемпионства. Первым стал «Блэкберн», вылетевший из АПЛ в 1999 году после успеха в 1995-м. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: Известия »

Торнтон объявил о завершении карьерыПервый номер драфта НХЛ 1997 года 44-летний канадский защитник Джо Торнтон объявил о завершении игровой карьеры. Прочитайте больше ⮕

Вратарь «Баварии» Нойер: я никогда не думал о завершении карьерыГолкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер ответил на вопрос, думает ли он завершении профессиональной карьеры. Прочитайте больше ⮕

Поздняков о смерти Маматова: «Олимпийское движение понесло очередную утрату. Он не просто великий спортсмен, но и достойный гражданин нашей страны»27 октября двукратный олимпийский чемпион по биатлону Маматов скончался в возрасте 86 лет. Прочитайте больше ⮕

Канчельскис: в Италии за Кубок дали по Audi. В Англии так не принятоБывший футболист Андрей Канчельскис рассказал о системе поощрений в «Манчестер Юнайтед» и других клубах. Прочитайте больше ⮕

'У нас была разница в возрасте 30 лет': вдова Андрея Дементьева о знакомстве с мужемАндрей Дементьев – любимый поэт нескольких поколений. Песни на его стихи исполняли главные артисты советской эстрады. Он и сам всегда с удовольствием выходил на сцену, ведь когда-то это было его мечтой. Он никогда не скрывал: у него была довольно активная личная жизнь. Но почти 25 лет поэт провел рядом с Анной Пугач. Прочитайте больше ⮕

Экс-арбитр НБА: на последнем году карьеры я зарабатывал более $ 300 тыс.Бывший судья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Донахи рассказал о зарплате, которую он зарабатывал в лиге, обозначив свой заработок в начале и в конце профессиональной карьеры. Прочитайте больше ⮕