Футболиста «Урала» отказались сравнивать с Богом

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал сравнение уровня игры футболиста команды Ильи Ишкова с аргентинским форвардом Лионелем Месси и Богом. Слова Иванова передает «Советский спорт».

«Конечно, я несогласен с этим мнением. Если Илья забил гол, то это не значит, что он Бог футбола. Да, очень хороший футболист, но ему нужно расти. Мы очень надеемся на Ишкова. Он парень молодой, потенциал у него есть. Дай Бог, чтобы все получилось, и у него все срослось», — сказал Иванов.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ишаков принял участие в 12 матчах, в которых забил один мяч. Он является воспитанником «Урала» и выступает за основную команду с прошлого сезона. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ишакова составляет €300 тыс. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

Шалимов: Бителло напоминает Захаряна, гол Ишкова похож на мячи МессиБывший тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о матче екатеринбургского клуба с московским «Динамо». Прочитайте больше ⮕

Эммерсон: «Уралу» нужно побеждать «Ростов» в Кубке России. Для нас этот матч решающийЗащитник «Урала» Эммерсон высказался о предстоящем матче Фонбет Кубка России с «Ростовом». Прочитайте больше ⮕

Роналду посмеялся над видео о восьмом «Золотом мяче» МессиПортугальский нападающий оставил под роликом с критикой в адрес аргентинского футболиста смеющиеся смайлики. Прочитайте больше ⮕

Эрлинг Холанд поздравил Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча»Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поздравил футболиста «Интер Майами» Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча» — 2023. Прочитайте больше ⮕

У задержанного с наркотиками футболиста Бугаева были проблемы с алкоголемНурбий Хакунов, первый тренер Алексея Бугаева, говоря о задержании экс-футболиста по подозрению в сбыте наркотиков, рассказал о его проблемах с алкоголем, из-за которых он не сумел построить успешную футбольную карьеру. Его слова приводит «Чемпионат.com» . Прочитайте больше ⮕

Shot: экс-футболист сборной России Бугаев задержан с полкило мефедронаTelegram-канал Shot сообщил, что в Краснодаре полицейские задержали бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева с наркотическим веществом Прочитайте больше ⮕