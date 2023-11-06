Футбольный матч между «Акроном» и «Енисеем»

Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу тольяттинцев.На 11-й минуте Абу-Саид Эльдарушев сделал счёт равным.На 63-й минуте Константин Савичев упрочил преимущество тольяттинцев. На данный момент после 17 сыгранных матчей в Первой Лиге «Акрон» поднялся на первую строчку и в своём активе имеет 33 очка.

«Енисей» располагается на десятой позиции с 21 баллом

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