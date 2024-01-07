Футбольный матч Италия - Серия А

В рамках турнира Италия - Серия А, 19-й тур. Начало встречи 7 января 2024 года запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико.





championat » / 🏆 29. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

Обмен Жафярова под вопросом, русский защитник в НХЛ выбыл с травмой. Итоги дня в хоккее«Россия 25» выиграла первый матч на домашнем турнире, а у Ничушкина юбилейный гол в НХЛ.

Источник: championat - 🏆 29. / 51 Прочитайте больше »

«Тур де Ски». 1-й этап. Шанава выиграл квалификацию конькового спринта, Рибли – 2-й, Валнес – 5-й, Халварссон, Поромаа и Масгрейв выбылиЛыжные гонки «Тур де Ски» Тоблах, Италия Мужчины Спринт, свободный стиль Финал – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

Миранчук восхитил в Италии, а Бакаев впервые забил. Как россияне отыграли тур за рубежомГоловин пропустил матч из-за дисквалификации, Кузяев остался в запасе во второй раз за сезон, а Кокорин провалился.

Источник: championat - 🏆 29. / 51 Прочитайте больше »

Чемпионат Италии. «Наполи» против «Ромы», «Интер» обыграл «Лечче», «Ювентус» победил «Фрозиноне»В субботу «Ювентус» провел гостевой матч с «Фрозиноне» (2:1), «Болонья» победила «Аталанту» (1:0) Алексея Миранчука, «Интер» справился с «Лечче» (2:0), а завершится тур матчем «Рома» – «Наполи».

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

Худшие из худших. «Детройт» установил антирекорд НБА — LIVE игрового дняЗака Лавина вряд ли обменяют в «Лос-Анджелес Лейкерс», а Кавай Леонард пропустит предстоящий матч с «Шарлотт».

Источник: championat - 🏆 29. / 51 Прочитайте больше »

Грязь или мужской хоккей? Главному молодому таланту НХЛ сломали челюсть силовым приёмомКоннор Бедард мог побить рекорд 77-летней давности, а теперь под угрозой не только Матч звёзд, но и «Колдер Трофи».

Источник: championat - 🏆 29. / 51 Прочитайте больше »