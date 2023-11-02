Французская полиция отпустила российского бизнесмена Кузьмичева под залог

По информации издания, Кузьмичева обвинили в налоговом мошенничестве и отмывании денег во Франции, после чего отпустили под залог. Сейчас бизнесмен находится под судебным контролем, ему запрещено покидать территорию Франции.

До этого РИА Новости со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру писало, что задержанному во Франции совладельцу «Альфа-Групп» Кузьмичеву предъявили обвинения в налоговом мошенничестве и отмывании денег.

1 ноября Национальная финансовая прокуратура сообщала, что Кузьмичев предстанет перед судом. Полиция задержала Кузьмичева 30 октября. В его доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе прошли обыски.

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