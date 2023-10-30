Франция передала РФ запрос на депортацию 39 россиян

Министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен заявил, что причиной этого решения стали "подозрения в радикализации"

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Франция рассчитывает депортировать в Россию 39 россиян, состоящих на учете французских спецслужб в связи с их радикализацией. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала"Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы пристально следим в связи с подозрением в радикализации. Мы представили этот список российским властям на прошлой неделе", - сказал он.

Министр добавил, что французская сторона уже получила от властей РФ ответы на запросы по поводу идентификации этих граждан, в частности, чтобы подтвердить их гражданство. Он заверил, что "эти люди не ходят по улице, они либо в тюрьме, либо ограничены административными мерами". headtopics.com

"Мы намерены взять курс на их депортацию, как только российские власти дадут разрешение", - заявил Дарманен. Он отметил, что это стандартная процедура, и в прошлом, до украинского конфликта, Париж регулярно получал одобрение консульства на высылку российских граждан с территории Франции.

14 октября Дарманен сообщил журналистам, что около 60 граждан России фигурируют в списке лиц, находящихся под наблюдением в связи с приверженностью радикальной идеологии. Тогда он заявлял о намерении депортировать 20 из них, "если будет получено согласие российских властей". В связи с этим он заявил о намерении подать соответствующий список властям, чтобы возобновить контакты по вопросу их возможной высылки. headtopics.com

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