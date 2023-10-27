Франц Тост: «Хаджар скоро будет в «Ф-1», считаю. «Альфа Таури» впечатлена практикой»

Он использовал три разных состава шин: прототипы (экспериментальные C4 – Sports.ru), «медиум» и «софт». И, должен сказать, на всех трех составах он ехал по-настоящему хорошо. Его техническая обратная связь также достаточно хорошая – если посмотреть на данные, уровень корреляции очень высокий.

«Очень многие команды не уложились бы в положенные рамки». Тото Вольфф считает, что на Гран-при США могли дисквалифицировать половину гонщиков Гюнтер Штайнер о протеже «Феррари»: «Я объяснил ему, что тебя всегда судят по твоим недостаткам. Вы знаете, как работает этот бизнес»

Льюис Хэмилтон: «Многие другие машины были нелегальными на Гран-при США, я слышал от источников. Поставил бы все деньги, что более половины провалили бы тест» РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости headtopics.com

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