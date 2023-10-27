Фон дер Ляйен высказалась о переговорах Орбана и Путина в Китае

"В целом наш подход заключается в том, что лидер страны может сам выбирать, с кем встречаться.

Для нас важна тесная координация и прозрачность в случае, если тема переговоров затрагивает Европейский союз и его единство", - высказалась она после саммита ЕС в Брюсселе.Орбан ранее призвал сменить руководство Евросоюза.

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