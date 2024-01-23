Фонбет Чемпионат КХЛ: Динамо - ЦСКА

В рамках турнира Фонбет Чемпионат КХЛ. Начало встречи 23 января 2024 года запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва. Звучит сирена об окончании второго периода! Ещё две шайбы побывали в воротах динамовцев, обе на счету Цыплакова, который за 40 минут уже настрелял покер! Из неприятного — повреждение Рыбара, из-за которого ему пришлось покинуть площадку. Будем надеяться, что Патрик не получил серьёзную травму





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