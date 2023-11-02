Финская полиция провела операцию на острове, который связывают с бизнесменом Кесаевым

По данным газеты Iltalehti, бизнесмен приобрел этот остров в 2020 году за 700 тысяч евро, однако после введения санкций против миллиардера, чье состояние оценивается в 4,1 миллиарда долларов, финские власти приняли решение о заморозке данного актива.

Кесаев, являющийся совладельцем самого крупного в РФ табачного дистрибьютора «Мегаполис», попал под санкции Евросоюза (ЕС) в апреле 2022 года, а в мае текущего года в отношении него ввели ограничительные меры в США.

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