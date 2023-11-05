Финал турнира «Мастерс» в Париже: Джокович против Димитрова

Сегодня, 5 ноября, состоится финал турнира серии «Мастерс» в Париже, в котором столкнутся сербский теннисист Новак Джокович и болгарин Григор Димитров. На своём пути к финалу Джокович обыграл аргентинца Томаса Этчеверри, представителя Нидерландов Таллона Грикспора, датчанина Хольгера Руне и россиянина Андрея Рублёва.

В свою очередь, Димитров оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти, россиянина Даниила Медведева, представителя Казахстана Александра Бублика, поляка Хуберта Хуркача и грека Стефаноса Циципаса

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