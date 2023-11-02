Фильм-загадка «Человек ниоткуда» выходит в широкий прокат. Новости. Первый канал

Настоящая головоломка: за одной тайной скрывается следующая, и финал точно удивит. Павел Матвеев уже посмотрел и поделился впечатлениями.

Настоящая головоломка: за одной тайной скрывается следующая, и финал точно удивит. Павел Матвеев уже посмотрел и поделился впечатлениями.

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Космическая драма 'Человек из ниоткуда' выходит в российских кинотеатрахГлавную роль в фильме исполнил Александр Метелкин Прочитайте больше ⮕

Названа дата выхода фильма «Хоккейные папы» со звездой «Подольских курсантов»Семейный фильм «Хоккейные папы» выйдет в российский прокат 23 ноября 2023 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «НМГ Кинопрокат». Прочитайте больше ⮕

Фильм о бывшем футболисте Черенкове планирует запустить в прокат в октябре 2024 годаФильм о бывшем игроке московского «Спартака» и сборной СССР Фёдоре Черенкове «Федя. Прочитайте больше ⮕

«Смешарики» получат фильм по сценарию Сергея ЛукьяненкоПо информации ТАСС, студия «Смешарики» готовит свой первый лайв-экшен-фильм по сценарию писателя Сергея Лукьяненко. Прочитайте больше ⮕

Контрактник-дебошир напал на полицейского и стал фигурантом уголовного делаВ Кузбассе принимающий участие в СВО контрактник-дебошир напал на задержавшего его полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал » Осторожно, новости ». Прочитайте больше ⮕

В Дагестане по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы арестованы семь человек. Новости. Первый каналЗадержаны 83 и установлены более 150 активных участников событий, срежиссированных, как известно нашим спецслужбам, извне. Прочитайте больше ⮕