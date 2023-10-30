Физиогномист раскрыл, правда ли интервью Цыгановой Дудю*

Интервью певицы Вики Цыгановой и ее супруга журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) не является дипфейком, заявил эксперт-физиогномист Олег Воеводин. На созданных нейросетями видео можно заметить конкретные признаки, в частности, наличие разрывных частей, в том числе – на лице участников беседы, объяснил он в беседе с NEWS.ru.

В нейросетях нижняя часть рта зачастую двигается сама по себе, отдельно от верхней, отметил эксперт. «Здесь мы наблюдаем полноценный разговор, нет никаких разрывов на лице, — подчеркнул он. — На одном из фрагментов одно верхнее веко с левой стороны нормальное, а правое слишком большое, разница век очень сильная. Во-вторых, одна часть брови ниже второй части, несмотря на то что она удивляется и делает жалобное лицо», — сказал Воеводин.

Также в качестве доказательства того, что интервью настоящее, физиогномист привел отрывок, на котором у Цыгановой, которая в моменте была недовольна чем-то, искривилась верхняя губа.Напомним, Цыганова после публикации интервью, которое длится более трех часов, заявила, что оно было результатом работы «нейросети и технологий deepfake». Ее супруг объяснил эти слова «накатами от власти» на певицу после беседы, а также вспомнил похожую ситуацию с продюсером Иосифом Пригожиным. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

«У Пригожина прокатило»: муж Цыгановой объяснил слова певицы об участии нейросети в интервью ДудюРоссийская певица Виктория Цыганова написала в своем Telegram-канале, что интервью с Юрием Дудем «сделала нейросеть», чтобы избежать дурных вопросов. Об этом «Газете.Ru» заявил ее супруг Вадим Цыганов. Он также вспомнил ситуацию с продюсером Иосифом Пригожиным, обвинившим нейросети... Прочитайте больше ⮕

Юрия Дудя хотят обвинить в дискредитации ВС РФЖурналиста Юрия Дудя хотят обвинить в дискредитации ВС РФ после интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем. Об этом пишет Telegram-канал Shot . Прочитайте больше ⮕

SHOT: Дудя* требуют наказать за дискредитацию ВС РФ после интервью с ЦыгановойБлогера Юрия Дудя* требуют наказать за дискредитацию ВС РФ после его интервью с певицей Викой Цыгановой и её мужем. Как сообщает SHOT, к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Прочитайте больше ⮕

Shot: Дудя могут обвинить в дискредитации ВС РФ после интервью с ЦыгановойВ нем блогер открыто высказывал антироссийскую позицию - осуждал спецоперацию и цинично отзывался об участниках СВО. Прочитайте больше ⮕

Вика Цыганова об интервью Юрию Дудю: «Кидался какашками»Певица Вика Цыганова призналась в беседе с mk.ru , что ее разочаровал журналист Юрий Дудь после интервью. Прочитайте больше ⮕

«Для меня это чудо»: Виктор Сухоруков — о новой волне популярности «Брата» и «Брата 2»В недавнем интервью газете «Комсомольская правда» актёр Виктор Сухоруков рассказал, что его поражает волна интереса к фильмам «Брат» и «Брат 2», в которых он сыграл вместе с Данилой Багровым. Прочитайте больше ⮕