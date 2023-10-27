Физика Анатолия Губанова приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Обвинение просило для Губанова 13 лет лишения свободы. Суд назначил ему минимально возможное наказание по статье о госизмене. Губанова, преподававшего в МФТИ, арестовали в начале декабря 2020 года. Его обвинили в передаче гостайны, которую следствие нашло в отчетах о работе над созданием гиперзвукового пассажирского самолета в рамках международного проекта HEXAFLY-INT.

Эти отчеты Губанов вместе с еще одним ученым, Валерием Голубкиным, передавал коллегам из Нидерландов. При этом, как отмечает правозащитная организация «Первый отдел», отчеты перед отправкой в Нидерланды трижды проверялись специальной комиссией, которая не нашла в них гостайны. 70-летнего Валерия Голубкина также обвинили в госизмене и в июне 2023 года приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

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