Фигурное катание. Ванкувер, Канада. Женщины. Короткая программа. Онлайн трансляция, результаты - 28 октября 2023, суббота. 00:00 МСК

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Гран-при Канады. Сакамото, Ватанабе, Ким Чхэ Ен, Скизас, Мацуике выступят с короткими программамиГран-при по фигурному катанию 2-й этап Skate Canada Ванкувер, Канада Женщины Короткая программа Начало – 0.00 по московскому времени (28 октября), прямая трансляция – Okko. Прочитайте больше ⮕

Гран-при России. «Красноярье». Хромых, Яметова, Фролова, Агаева, Куликова, Важнова покажут короткие программыГран-при России по фигурному катанию-2023/24 3-й этап «Красноярье» Красноярск Женщины Короткая программа Начало – 13.30 по московскому времени (28 октября), трансляция – на сайте Первого канала. Прочитайте больше ⮕

Гран-при России. «Красноярье». Алиев, Гуменник, Самарин, Яблоков, Зонов, Сарновский выступят с короткими программамиГран-при России по фигурному катанию-2023/24 3-й этап «Красноярье» Красноярск Мужчины Короткая программа Начало – 10.00 по московскому времени (28 октября), трансляция – на сайте Первого канала. Прочитайте больше ⮕

13 топ-матчей субботы: эль класико, финал КМ по регби, полуфинал Медведева, Фьюри — НганнуНасыщенное 28 октября: хоккей, баскетбол, теннис, волейбол, фигурное катание и много футбола! Прочитайте больше ⮕

Фенербахче, 27 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матчаБавария - Фенербахче, 27 октября 2023 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Евролига 2023/2024 Прочитайте больше ⮕

- Аталанта, 26 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матчаШтурм - Аталанта, 26 октября 2023 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 Прочитайте больше ⮕