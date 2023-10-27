Фигуристка Медведева рассказала, как стала веганом

«Когда я жила в Канаде, в какой-то момент стала веганом. Во-первых, там это очень легко, там много альтернатив. Но я либо что-то делала неправильно, либо мне это абсолютно не подошло, потому что я начала травмироваться, ибо я была в спорте. У меня начались травмы, и мои армянские корни взяли свое», — сказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период». Сейчас у нее свой проект на YouTube-канале «Бес комментариев». headtopics.com

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