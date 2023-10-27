Фигурное катание. Ванкувер, Канада. Спортивные пары. Короткая программа. Онлайн трансляция, результаты - 28 октября 2023, суббота. 04:45 МСК

Спортивные пары. Короткая программа.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 2. Ванкувер, Канада

Прочитайте больше:

championat »

Гран-при Канады. Сакамото, Ватанабе, Ким Чхэ Ен, Скизас, Мацуике выступят с короткими программамиГран-при по фигурному катанию 2-й этап Skate Canada Ванкувер, Канада Женщины Короткая программа Начало – 0.00 по московскому времени (28 октября), прямая трансляция – Okko. Прочитайте больше ⮕

Фигурное катание. Ванкувер, Канада. Женщины. Короткая программа. Онлайн трансляция, результаты - 28 октября 2023, суббота. 00:00 МСКФигурное катание. Ванкувер, Канада. Женщины. Короткая программа. Онлайн трансляция, результаты - 28 октября 2023, суббота. 00:00 МСК - Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24: статистика, комментарии Прочитайте больше ⮕

Гран-при Канады. Стеллато-Дудек и Дешам, Павлова и Святченко, Беккари и Гуаризе, Макинтош и Мимар покажут короткие программыГран-при по фигурному катанию 2-й этап Skate Canada Ванкувер, Канада Пары Короткая программа Начало – 4.45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. Прочитайте больше ⮕

Сент-Луис Блюз 28 октября. НХЛ. 2023-24. Протокол матчаОнлайн трансляция матча Ванкувер Кэнакс (Ванкувер) - Сент-Луис Блюз (Сент-Луис), НХЛ. 2023-24, 28 октября Прочитайте больше ⮕

Фигурное катание. Ванкувер, Канада. Танцы на льду. Ритм-танец. Онлайн трансляция, результаты - 28 октября 2023, суббота. 01:50 МСКФигурное катание. Ванкувер, Канада. Танцы на льду. Ритм-танец. Онлайн трансляция, результаты - 28 октября 2023, суббота. 01:50 МСК - Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24: статистика, комментарии Прочитайте больше ⮕

Гран-при России. «Красноярье». Алиев, Гуменник, Самарин, Яблоков, Зонов, Сарновский выступят с короткими программамиГран-при России по фигурному катанию-2023/24 3-й этап «Красноярье» Красноярск Мужчины Короткая программа Начало – 10.00 по московскому времени (28 октября), трансляция – на сайте Первого канала. Прочитайте больше ⮕