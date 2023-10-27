Фигурное катание. Ванкувер, Канада. Танцы на льду. Ритм-танец. Онлайн трансляция, результаты - 28 октября 2023, суббота. 01:50 МСК

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Гран-при России. «Красноярье». Степанова и Букин, Морозов и Еременко, Миронова и Устенко, Шанаева и Дрозд покажут ритм-танцыГран-при России по фигурному катанию-2023/24 3-й этап «Красноярье» Красноярск Танцы на льду Ритм-танец Начало – 15.15 по московскому времени (28 октября), трансляция – на сайте Первого канала. Прочитайте больше ⮕

Фигурное катание. Ванкувер, Канада. Женщины. Короткая программа. Онлайн трансляция, результаты - 28 октября 2023, суббота. 00:00 МСКФигурное катание. Ванкувер, Канада. Женщины. Короткая программа. Онлайн трансляция, результаты - 28 октября 2023, суббота. 00:00 МСК - Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24: статистика, комментарии Прочитайте больше ⮕

Фигурное катание. Красноярск. Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец. Онлайн трансляция, результаты - 26 октября 2023, четверг. 09:15 МСКФигурное катание. Красноярск. Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец. Онлайн трансляция, результаты - 26 октября 2023, четверг. 09:15 МСК - Фигурное катание. Гран-при России-2023/24: статистика, комментарии Прочитайте больше ⮕

13 топ-матчей субботы: эль класико, финал КМ по регби, полуфинал Медведева, Фьюри — НганнуНасыщенное 28 октября: хоккей, баскетбол, теннис, волейбол, фигурное катание и много футбола! Прочитайте больше ⮕

Гран-при Канады. Сакамото, Ватанабе, Ким Чхэ Ен, Скизас, Мацуике выступят с короткими программамиГран-при по фигурному катанию 2-й этап Skate Canada Ванкувер, Канада Женщины Короткая программа Начало – 0.00 по московскому времени (28 октября), прямая трансляция – Okko. Прочитайте больше ⮕

- Аталанта, 26 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матчаШтурм - Аталанта, 26 октября 2023 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 Прочитайте больше ⮕