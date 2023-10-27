Ферстаппен — лучший в первой тренировке ГП Мексики, Албон — второй, Перес — третий

Лучший результат показал пилот «Ред Булл», третьим стал партнёр Ферстаппена по команде1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.19,718.4. Ландо Норрис («Макларен») +0,519.

Лучший результат показал пилот «Ред Булл», третьим стал партнёр Ферстаппена по команде1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.19,718.4. Ландо Норрис («Макларен») +0,519.

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