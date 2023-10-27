Ферстаппен — лучший на второй практике Гран-при Мексики, Боттас и Риккардо — в топ-6

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,119.5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,302.8. Эстебан Окон («Альпин») +0,391.11.

Карлос Сайнс («Феррари») +0,571.14. Александер Албон («Уильямс») +0,760.17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,214.20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,740.

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