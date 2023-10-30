Фернандо Алонсо о целях на остаток сезона: «Честно говоря, мы уже ни за что не боремся»

», в трех оставшихся Гран-при команда будет стремиться просто выступать как можно лучше. При этом Алонсо признал, что у команды не осталось конкретных целей на остаток чемпионата.

«Честно говоря, мы уже ни за что не боремся. Мы будем учиться, даже если будем стартовать с пит-лейн, и это будет полезнее, чем просто проводить уик-энд. В Кубке конструкторов мы точно останемся на текущей (5-й). В личном зачете мы потеряем пару мест. То есть, это конечно потрясающе, что мы опережаем «Феррари», Ландо Норриса или Джорджа Расселла, не важно. Но мы потеряем эти позиции. Потому что у соперников очень быстрые машины. Тем не менее, посмотрим, что мы сможем сделать.

При этом мы упорно трудимся. И нельзя сказать, чтобы мы были довольны ситуацией. Это совсем не та позиция, на которой нам бы хотелось быть, и мы упорно работаем над исправлением ситуации. Думаю, мы способны прибавить и в этом сезоне. Нас еще ждет видит на три совершенно разных трассы, где мы опять же получим много полезных данных о работе болида. Зависит от того, сможем ли мы завершить сезон на высокой ноте. Думаем ли мы, что будем бороться за подиумы и все такое? Нет. Но вот завершить сезон, будучи конкурентоспособными – да, это возможно», – рассказал headtopics.com

Что случилось на Гран-при Мексики: Перес устроил завал на старте и убил гонку Леклера, мегапрорыв Хэмилтона на подиум по траве Ферстаппен догнал Проста по победам, Леклер – Алонсо по поулам, авария и сход Переса, Риккардо поднял «Альфа Таури» со дна и другие события Гран-при Мехико

Серхио Перес не ожидал позднего торможения Леклера: «Абсолютно гоночный инцидент. Крайне горжусь собой – я выложился и провел лучший старт года»

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

Макс Ферстаппен о ситуации на пит-лейн: «Я правда не понимаю, как это можно считать за блокировку»По ходу квалификации к Гран-при Мехико у стюардов возникли претензии к Максу Ферстаппену, Джорджу Расселлу и Фернандо Алонсо за возможную блокировку на пит-лейн. Прочитайте больше ⮕

Слух об уходе Алонсо из «Астон Мартин» обсуждают в паддоке «Ф-1»Фернандо Алонсо может покинуть «Астон Мартин» в ближайшее время – такой слух обсуждают в паддоке «Формулы-1». Прочитайте больше ⮕

Алонсо раскритиковал болид «Астон Мартин» после Гран-при МексикиПилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу болида своей команды после Гран-при Мексики. Прочитайте больше ⮕

Соболенко о том, что стадион в Канкуне готовили в последний момент: «Это не уровень итогового. Надеюсь, в следующем году WTA постарается получше»«Я недовольна, что мы не смогли потренироваться на игровом корте. Прочитайте больше ⮕

Фернандо Алонсо рассказал о трудностях с болидом «Астон Мартин»Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о трудностях с болидом, с которыми он сталкивается во время Гран-при Мексики. Прочитайте больше ⮕

Появился слух, что «Астон Мартин» сменит владельца, а Алонсо покинет командуПольский журналист Даниэль Бьяли сообщил, что в паддоке появился слух, согласно которому британская команда Формула-1 «Астон Мартин» в скором времени сменит владельца, а её пилот Фернандо Алонсо покинет гоночный коллектив. Прочитайте больше ⮕