Ферстаппен: в футболе правила не меняют 100 лет, зачем нам что-то выдумывать?

Голландский пилот «Ред Булл»высказал своё недовольство форматом спринта в Формуле-1, чётко указав, что уикенды со спринтерскими заездами необходимо отменить.

«Нам нужно просто избавиться от уикендов со спринтами, и тогда каждый сможет нормально настраивать свои болиды. Все так торопятся между свободной практикой и квалификацией. С нашей стороны, я считаю, что мы пошли слишком консервативно, но это всё равно лучше, чем другой путь.

Зачем нам пытаться изобретать что-то новое? Это звучит как безумие: «О, нам нужно что-то придумать». В футболе правила не меняют, как и в других видах спорта. Так было уже 100 лет. Почему нам вдруг нужно выдумывать что-то ещё, чтобы попытаться сделать это интересным? Думаю, когда есть гонка, когда все болиды находятся близко друг к другу, то не нужен спринтерский формат», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365. headtopics.com

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