Фернандо Алонсо: «Кампания 2023 года уже сложилась для «Астон Мартин» фантастическим образом»

Алонсо считает, что гораздо важнее для команды прогресс, которого она смогла добиться за последний год.

«На самом деле, по ощущениям этот сезон получается гораздо стабильнее, чем может показаться, смотря на результаты. Мы постоянно балансировали, у нас были как взлеты, так и падения. И мы всегда были сосредоточены на том, чтобы стараться выжимать максимум из болида и становиться лучше как команда.

Два года назад в нашей организации работало 250 человек. А сейчас мы всего несколько очков уступаем в Кубке конструкторов настоящим топ-командам, и в этом году уже несколько раз попали на подиум. У нас есть новая база, в команду пришло много новых сотрудников – и к настоящему моменту мы набрали где-то на 200 очков больше, чем за весь прошлый сезон. Так что кампания 2023 года сложилась для «Астон Мартин» фантастическим образом. headtopics.com

Я знаю, что в «Ф-1» все чаще и чаще начинают поступать как в футболе – и помнят только последний результат. Но не стоит забывать, где мы находились изначально и какой путь прошли. Так что я очень горжусь тем, как команда проводит нынешний сезон.

И к сезону-2024 мы подойдем с гораздо большей уверенностью, что было в этом году. Думаю, что зиму 2022-2023, просто надеясь на то, что после очень трудного сезона-2022 наш проект начнет двигаться в правильном направлении. Но мы очень много научились, в том числе за пределами трассы – прибавили в развитии болида по ходу сезона, в умении выбирать правильное направление. headtopics.com

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