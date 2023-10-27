Фенербахче, 27 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча

в рамках турнира Евролига, Регулярный чемпионат. 5-й тур.

Начало встречи 27 октября 2023 года запланировано на 21:30 по московскому времени.

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