Фанаты «Флуминенсе» напали на болельщиков «Боки» на пляже Копакабана

4 ноября состоится главный матч года в клубном футболе Южной Америки. Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» и бразильская команда «Флуминенсе» определят победителя Кубка Либертадорес. До матча больше суток, однако СМИ уже зафиксировали несколько неприятных инцидентов. Финал пройдёт в Рио-де-Жанейро, и болельщикам «Боки» приходится, мягко говоря, непросто.2 ноября фанаты аргентинского клуба отправились тусить на знаменитый пляж Копакабана

. Там-то их и застали врасплох агрессивно настроенные поклонники «Флуминенсе». Они атаковали гостей и гоняли их по пляжу при полном бездействии полиции. Под раздачу попали даже семьи с детьми. Сотрудники правопорядка прибыли только через 10 минут, но фанатов «Флу» на пляже уже не было. Полицейские, в свою очередь, атаковали болельщиков «Боки» — применили резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки. На некоторых кадрах фанаты аргентинского клуба поднимают руки вверх, а подбежавший человек в форме бьёт их дубинкой. А болельщики «Флуминенсе» до этого не только нанесли противникам травмы, но и украли у тех часть вещей. Одним из задержанных аргентинцев оказался Кристиан Медина. Полиция схватила его, обвинив в расизме. Спустя какое-то время парня отпустили. А он сам рассказал о произошедшем аргентинским журналистам. «Мы подверглись нападению со стороны фанатов «Флуминенсе». Это было на пляже. Они атаковали всех подряд, хотя там были семьи с детьм

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