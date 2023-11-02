Фанаты «Атланты» освистели Пула за аллей-уп от щита при «-21»

исполнил аллей-уп от щита с форвардом Кайлом Кузмой в момент, когда «Вашингтон Уизардс» уступал 21 очко хозяевам встречи.В итоге матч закончился победой «Атланты» со счётом 130:121. Пул закончил матч с 13 очками.

24-летний защитник с 2019 года был частью организации «Уорриорз», но после провального минувшего плей-офф был обменян в «Вашингтон». Команда на старте сезона проиграла добилась одной победы при трёх поражениях. За эти четыре встречи Джордан в среднем набирает 18,7 очков.

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