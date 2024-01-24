Фабио Капелло о Мбаппе и Беллингеме

Фабио Капелло: «Мбаппе и Беллингем будут бороться, как Месси и Роналду. Холанд – невероятный форвард, животное, но у этих двоих есть все – голы, техника, дриблинг» Роналдо о Мбаппе и «Реале»: «Эта мыльная опера уже очень сильно затянулась. Могу сказать, что по-испански он говорит почти идеально»Он думает что просто перейдёт в Реал, зайдёт в бухгалтерию и попросит местную тётю Зину (то бишь Лусию) вписать любую сумму по его желанию?)Ну да Bild. Спид-инфо посерьёзнее источник будет





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