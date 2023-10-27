ФСБ отчиталась о задержании «украинских агентов» в Запорожской области. Это произошло еще в августе

Вместе с сообщением ФСБ распространило видео задержания, на котором бойцы заходят в квартиры и выводят оттуда подозреваемых — троих мужчин и одну женщину. При этом на кадрах и сотрудники ФСБ, и задержанные одеты в футболки, а когда они выходят из дома, видно, что на улице лето. Одного из задержанных на видео спрашивают, давно ли он администрирует — судя по контексту, канал. Тот отвечает, что с сентября 2022 года.

Один из местных жителей рассказал «Важным историям», что после взлома в старом канале «РИА Мелитополь» «висела какая-то херня, мол, дружите с Россией». От него все отписались, а вскоре появились новые канал и чат. В новом канале «РИА Мелитополь» позже предупреждал своих читателей, что взломщики рассылают подписчикам старого канала сообщения с просьбой верифицироваться.

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