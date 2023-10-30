ФИФА отстранила Рубиалеса от футбольной деятельности на три года

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отстранён на три года от футбольной деятельности на национальном и международном уровнях, соответствующее решение принял дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом

"Рубиалес был уведомлен сегодня о решении дисциплинарного комитета ФИФА. Согласно соответствующим положениям дисциплинарного кодекса ФИФА, у него есть десять дней, чтобы запросить мотивированное решение, оно остаётся предметом возможной апелляции в апелляционном комитете ФИФА", —Там подчеркнули, что федерация подтверждает свою полную приверженность уважению и защите неприкосновенности всех людей, а также обеспечению соблюдения основных правил достойного поведения.

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