ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года за поцелуй футболистки на женском ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила бывшего главу Испанской федерации футболана три года. Причина дисквалификации — скандальный поцелуй футболистки на женском чемпионате мира.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. В итоге Рубиалес лишился должности и стал фигурантом уголовного дела.

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