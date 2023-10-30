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ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года за поцелуй футболистки на женском ЧМ

 / Источник: championat

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила бывшего главу Испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса на три года.

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championat

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила бывшего главу Испанской федерации футболана три года. Причина дисквалификации — скандальный поцелуй футболистки на женском чемпионате мира.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. В итоге Рубиалес лишился должности и стал фигурантом уголовного дела.

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