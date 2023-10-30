ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 3 года за поцелуй с Эрмосо после финала женского ЧМ

Эта мера связана с эпизодом, произошедшим после финала женского чемпионата мира-2023. Тогда Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом: «У меня не было времени среагировать. Я не заслуживаю того, что происходит. Почему я должна плакать в своей комнате, если ничего не сделала?»Если не давала, то почему три года, если давала, то почему не сказали что она несёт? И опять же за что три года?

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