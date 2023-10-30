ФИФА вынесла наказание экс-главе испанского футбола Рубиалесу

Об этом сообщается на сайте организации. Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

8 сентября прокуратура Испании подала иск в суд на Рубиалеса. Экс-главе RFEF, поцеловавшему капитана женской сборной страны Дженнифер Эрмосо на чемпионате мира 2023 года, предъявили обвинение в сексуальном насилии и принуждении.

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