У «Тоттенхэма» нет поражений в 10 матчах АПЛ. Команда Постекоглу останется первой после 10-го тура

Постекоглу о том, что он лучший тренер в истории АПЛ за первые 9 игр: «Я не придаю этому большого значения. Впереди еще слишком много работы»

«Тен Хаг потратил 400 млн, а игра как при Сульшере и Моуринью. «МЮ» напоминает команду в конце цикла». Каррагер о тренере Пеп о фанатах «Сити», оскорблявших умершего Чарльтона: «Они не олицетворяют нас. Мы с огромным уважением относимся к «МЮ» и такой иконе, как сэр Бобби»

Артета предложил расширить заявки клубов АПЛ на фоне плотного календаря: «Иначе вместо 5 замен у нас будет 10. Число игр возрастает, как и уровень нагрузки и риск травм» Роналдо считает, что Месси должен взять «Золотой мяч»: «То, что он сделал на ЧМ-2022, напомнило мне походы Пеле и Марадоны» headtopics.com

Смолов дал бы Месси «Золотой мяч»: «Не столько за этот сезон, а в целом за заслуги. Холанд, Мбаппе – в тройке, еще Беллингем заслуживает» Анчелотти о матче «Реала» с «Барсой»: «Особенная игра для всего мира, но говорить, что ее исход определит чемпиона Ла Лиги – это слишком»

Генсек РФС: «УЕФА не хочет, чтобы мы уходили в Азию. И наша цель – восстановить статус полноправного участника в системе УЕФА»

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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 10-го тура АПЛ сезона-2023/2024Сегодня, 27 октября, матчем «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» стартует 10-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Прочитайте больше ⮕

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