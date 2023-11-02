У «МЮ» вторые подряд 0:3 на «Олд Траффорд», «Арсенал» еле ушел от разгрома. Кубок лиги впечатляет

Хотя играли полуосновой: Зинченко, Уайт, Габриэл и Хавертц вышли в старте, а Эдегор, Райс, Сака и Мартинелли подключились уже по ходу встречи. Не помогло.⚽️16’ – Бен Уайт полетел к ближней штанге и переправил чужой навес с углового в свои ворота. Это его второй автогол за «Арсенал».

⚽️60’ – Уайт снова прервал подачу, но выбил в центр. Джеррод Боуэн пробил и попал в Кивера, а мяч влетел в сетку. Команда Эдди Хау повела на 28-й минуте: после потери от Гарначо, Тони Ливраменто протащил со своей половины и покатил налево Мигелю Альмирону, тот забежал в штрафную и пробил мимо Онана.

Во втором тайме в Уиллока вдруг вселился Месси: тащил мяч с центра поля до штрафной, отобрав у Амрабата – и четко пробил уже с линии. Онана снова не спас. ● «Юнайтед» второй раз подряд разгромно проиграл на «Олд Траффорд». Теперь в этом сезоне неудач больше, чем побед: пугающие восемь поражений за 15 игр – такое впервые с сезона-1962/63. headtopics.com

● Выделяем Каземиро: его снова заменили в перерыве – так было и в восьмом туре с «Брентфордом», дерби бразилец пропускал.Теперь у Кубка лиги точно будет новый победитель – обладатель не защитил трофей. За девять лет только два раза он уходил клубу не из Манчестера: «Ливерпулю» в сезоне-2021/22 и в нынешней кампании.● «Челси» уверенно обыграл «Блэкберн» – 2:0. Голы на счету защитника Бенуа Бадьяшиля и Рахима Стерлинга.

● Самая необычная пара 1/4 финала – встреча «Порт Вейл» из Лиги 1 с «Мидлсбро» из Чемпионшипа. А вот остальные: «Эвертон» – «Фулхэм», «Челси» – «Ньюкасл», «Ливерпуль» – «Вест Хэм».С Арсеналом произошло то, что произошло бы с ними в игре с Челси, если бы не нелепая ошибка Санчеса. headtopics.com

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