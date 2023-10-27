У «Жироны» 9 побед в 11 играх Ла Лиги. Команда вышла на 1-е место до класико и останется там, если «Реал» не выиграет

«Тен Хаг потратил 400 млн, а игра как при Сульшере и Моуринью. «МЮ» напоминает команду в конце цикла». Каррагер о тренере

Пеп о фанатах «Сити», оскорблявших умершего Чарльтона: «Они не олицетворяют нас. Мы с огромным уважением относимся к «МЮ» и такой иконе, как сэр Бобби» Артета предложил расширить заявки клубов АПЛ на фоне плотного календаря: «Иначе вместо 5 замен у нас будет 10. Число игр возрастает, как и уровень нагрузки и риск травм»

Роналдо считает, что Месси должен взять «Золотой мяч»: «То, что он сделал на ЧМ-2022, напомнило мне походы Пеле и Марадоны» Смолов дал бы Месси «Золотой мяч»: «Не столько за этот сезон, а в целом за заслуги. Холанд, Мбаппе – в тройке, еще Беллингем заслуживает» headtopics.com

Анчелотти о матче «Реала» с «Барсой»: «Особенная игра для всего мира, но говорить, что ее исход определит чемпиона Ла Лиги – это слишком»

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Анчелотти о матче «Реала» с «Барсой»: «Особенная игра для всего мира, но говорить, что ее исход определит чемпиона Ла ЛигиМатче «Барселона» – «Реал» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 октября. Прочитайте больше ⮕

Анчелотти о том, что Перес не приедет на класико: «Все решения президентаМатч «Барселона» – «Реал» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 октября. Прочитайте больше ⮕

«Реал» пока побеждает, но мне не нравится игра – беспорядочная. В класико будет счет 2:1». Миятович перед матчем с «Барселоной»Матч «Барселона» – «Реал» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 октября. Прочитайте больше ⮕

«Барселона» — «Реал»: дата и время начала «эль класико», где смотреть прямую трансляциюВ субботу, 28 октября, в матче 11-го тура испанской Ла Лиги встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Прочитайте больше ⮕

Кроос о матче «Реала» и «Барсы»: «Едем за победой, но преимущество в 4 очка или отставание в 2 не будет иметь значения. Это ничего не решит»Матч «Барселона» – «Реал» в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 28 октября и начнется в 17:15 по московскому времени. Прочитайте больше ⮕

Чемпионат Испании. «Жирона» примет «Сельту», «Барселона» и «Реал» сыграют в класико в субботуВ субботу «Барселона» и «Реал» сыграют в класико. Прочитайте больше ⮕