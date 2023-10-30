У участников беспорядков в аэропорту Махачкалы начали проводить обыски

Следственный комитет России в публикации в своем телеграм-канале сообщил, что в рамках уголовного дела по месту жительства лиц, причастных к организации массовых беспорядков в Махачкале, проводятся обыски.

Отмечается, что в соответствии с решением председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело о массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту будет передано в Главное следственное управление СК РФ для полного, объективного и тщательного расследования.

В ведомстве указали, что в рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков, а по месту жительства лиц, которые причастны к организации и исполнению преступления, проводятся обыски. В СК также уточнили, что при участии следователей-криминалистов был проведен осмотр места происшествия, зафиксированы повреждения имущества, а также были изъяты записи с камер видеонаблюдения. headtopics.com

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