У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

11 человек получили кишечную инфекцию после посещения ресторана Ivori Garden на 8-й Советской улице в Санкт-Петербурге, у восьми из них по результатам лабораторных исследований обнаружена сальмонелла. Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале. Как отмечает ведомство, организовавшее санитарно-эпидемиологическое расследование ситуации, сальмонелла обнаружена и в пробах продуктов из ресторана.

Также сообщается, что Смольнинский районный суд рассмотрит протокол Роспотребнадзора о приостановке деятельности этого заведения 1 ноября. Ведомство также готово выступить в суде в защиту пострадавших. Ранее сообщалось, что умершего после ужина шаурмой 27-летнего мужчину нашли в квартире в Санкт-Петербурге. Он купил шаурму в ларьке на Дачном проспекте. На следующий день мужчина почувствовал себя плохо, но все равно отправился на работу.

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