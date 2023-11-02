У летевшего из Стамбула в Минск самолета 'Белавиа' лопнуло колесо

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании"Белавиа", вылетевший из Стамбула, приземлился в аэропорту Минска с лопнувшим колесом, посадка прошла благополучно. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Инцидент произошел 1 ноября. После вылета воздушного судна из международного аэропорта Стамбула наземные службы осмотрели взлетно-посадочную полосу и сообщили о возможном повреждении шины колеса самолета. Экипаж принял решение следовать в пункт назначения. Полет выполнялся в штатном режиме, уточнили в авиакомпании.

Там добавили, что посадка самолета прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет был оставлен на взлетно-посадочной полосе, у него заглушили двигатели для недопущения возможного перегрева шасси. После этого судно отбуксировали на место стоянки. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: ВЕСТИ »

У самолета компании «Белавиа» лопнуло колесо при посадке в МинскеУ самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании «Белавиа» при посадке в аэропорту Минска в среду, 1 ноября, лопнуло колесо.По информации источника «Известий», самолет заблокировал взлетно-посадочную полосу (ВПП). Борт выполнял рейс из Стамбула. Прочитайте больше ⮕

Летевший из Стамбула в Минск самолет приземлился с поврежденным шассиЛетевший из Стамбула в Минск самолет Boeing 737 MAX 8 приземлился благополучно приземлился в Национальном аэропорту 'Минск' с поврежденным шасси Прочитайте больше ⮕

Turkish Airlines из-за сбоя отменила часть вылетающих из Стамбула рейсовАвиакомпания Turkish Airlines из-за технического сбоя отменила часть вылетающих из Стамбула рейсов Прочитайте больше ⮕

Россияне не обращались в Генконсульство из-за проблем с рейсами в СтамбулеTurkish Airlines из-за технических проблем в системе регистрации отменила десятки рейсов с вылетом из Стамбула с 19:00 до 22:00. Прочитайте больше ⮕

В аэропорту Стамбула вышла из строя система регистрацииВ аэропорту Стамбула вышла из строя система регистрации пассажиров на рейсы. Туристы пишут в социальных сетях, что стоят в очередях по несколько часов. Прочитайте больше ⮕

Москвичи смогут увидеть метеорный поток ЛеонидыВ ноябре у москвичей есть шанс увидеть один из самых ярких звездопадов года — метеорный поток Леониды. Прочитайте больше ⮕