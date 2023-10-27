У изнасиловавшего 8-летнюю девочку из России украинца нашли боеприпасы

В Запорожской области у украинца, который надругался над восьмилетней девочкой, нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом 27 октября сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

В полицию заявили о насильственных действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки из многодетной семьи. Подозреваемым оказался 33-летний гражданин Украины. По словам соседей подозреваемого, ранее мужчина также вызывал подозрение. Они указали на то, что мужчина вел асоциальный образ жизни. Он нигде не работал, а также ранее был судим. Во время обыска у подозреваемого нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. Мужчина не признался, зачем он их хранил. Обнаруженное оружие отправили на экспертизу.

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