У России есть шансы на проведение чемпионата Европы в 2036 или 2040 году, считает Гаджиев

Ранее Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил о готовности России в любой момент подать заявку на проведение чемпионата Европы 2036 или 2040 года. — Считаю, что это абсолютно правильное намерение со стороны РФС. Но не стоит забывать и того, что возможная заявка России будет не единственной на рассмотрении, желающих провести такой турнир будет много.

В любом случае вне зависимости от текущих обстоятельств надо пытаться. На мой взгляд, поскольку мы говорим о будущем, определённые шансы быть одобренными есть, — приводит слова Гаджиева RT. Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Ирландии и Великобритании, а в 2032 году турнир примут Италия и Турция. Исполком УЕФА признал заявку РФС на проведение этих двух чемпионатов «неподходящей».

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