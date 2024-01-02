Уэйн покидает клуб, поиск нового тренера начинается

«К сожалению, время, которое Уэйн провел с нами, прошло не так, как планировалось, и мы решили двигаться в другом направлении. Поиск следующего тренера начинается непосредственно сейчас, и мы уведомим болельщиков, когда поступят новости», – дал комментарии главный исполнительный директор клуба Гарри Кук. «Салах не получает должного признания – в этом он похож на Руни. Сака называют одним из лучших вингеров мира, но он и близко не добивается показателей Мо».

Мерсон об игроке «Ливерпуля» Руд Гуллит: «Для темнокожего тренера двери закрываются, если у него не выходит с первого раз





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