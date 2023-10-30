Ущерб от беспорядков в Уйташе исчисляется миллионами

В воскресенье вечером, 29 октября, жители города устроили в аэропорту беспорядки. Они выступали против приземления рейса из Тель-Авива.

На данный момент установлены более 150 участников беспорядков. 60 из них задержаны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 212 УК России (организация массовых беспорядков).

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