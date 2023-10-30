Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил несколько миллионов

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Размер ущерба от беспорядков и погромов в аэропорту Махачкалы составил несколько миллионов рублей. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.«Самое дорогостоящее — это камеры, ломали их, чтобы не распознавали», — сообщил собеседник агентства. Также он добавил, что в настоящее время обстановка в аэропорту спокойная.

«Ущерб составил несколько миллионов рублей. Возможно, 2-3 миллиона, может 10 миллионов, пока не могу назвать точную сумму. Идет оценка ущерба», — сказал Рамазанов. Ранее в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек. Состояние двух человек оценивалось как крайне тяжелое, еще свыше 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно. Оцените материал Оставить комментарий (0) Махачкалааэропортденьгиматериальный ущерб

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