Ушел из спорта после скандальной съёмки. Норвегии плевать даже на чемпионов

Норвежский горнолыжник Лукас Бротен считался очень перспективным слаломистом и уже успел сделать себе имя, побеждая на этапах Кубка мира. Однако в 23 года парень решил завершить карьеру. У него не было серьёзных травм или каких-либо проблем со здоровьем. Всё дело в конфликте из-за… рекламы. Стоило ли Бротену подписывать злополучный контракт? На маркетинговой почве Лукас раскрылся как топ-горнолыжник в прошлом сезоне, став одним из лидеров сборной Норвегии.

«Чувствую себя свободным» В итоге получилось наоборот. Бротен не захотел ждать санкций со стороны федерации и сделал шаг быстрее оппонентов. В пятницу горнолыжник собрал пресс-конференцию в Зёльдене (Австрия) и начал её с критики руководства. Затем он сообщил, что знает о штрафе, который на него наложен. После этого прозвучало крайне неожиданное заявление — Бротен объявил о… завершении карьеры! — Я ухожу. Впервые за последние полгода я счастлив.

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