Учёные выяснили, что безопасная доза сахара в чае и кофе составляет пять граммУчёные из Лейденского университета в Нидерландах выяснили, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает влияния на организм. Об этом говорится в статье, опубликованной в журналеСпециалисты в течение 32 лет наблюдали за здоровьем 2923 мужчин в возрасте 63 лет и старше, которые регулярно пили кофе или чай с добавлением разного количества сахара.

«За 32 года наблюдения умер 2581 участник (88,3%), 1677 в группе без сахара (87,5%) против 904 в группе с сахаром (89,9%)»,До начала наблюдений и после учёные провели обширное обследование здоровья испытуемых. Также они учитывали причины смерти участников. В результате те, кто пил чай и кофе с подсластителем, повышали коэффициент риска ранней смерти лишь на единицу, чем те, кто сахар не употреблял.

Ученые назвали допустимое количество сахара в чае и кофеУченые из Лейденского университета в Нидерландах провели исследование и выяснили, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает влияния на организм. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS One ранее в октябре. Прочитайте больше ⮕

Ученые из Нидерландов развеяли миф о добавлении сахара в чай и кофеВ Нидерландах ученые из Лейденского университета выяснили, что добавление сахара в чай или кофе не имеет никакого негативного влияния на организм человека. Результаты исследования были описаны в журнале PLOS One 18 октября. Прочитайте больше ⮕

Развеян миф о добавлении сахара в чай и кофеУченые из Лейденского университета (Нидерланды) установили, что добавление сахара в чай и кофе не имеет негативного влияния на организм. Результаты исследования были представлены в журнале PLOS One. Прочитайте больше ⮕

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Развеян популярный миф о сахаре. Что на самом деле будет с теми, кто годами пьет сладкий чай и кофе?Добавление сахара в чай и кофе не влияет на организм отрицательно при условии, если в напитке содержится безопасный для жизни объем, пришли к выводу ученые из Лейденского университета в Нидерландах. В напиток можно добавлять только пять граммов сахара — это объем, который вмещается в одну чайную ложку. Прочитайте больше ⮕