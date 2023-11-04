Учительские зарплаты и качество школьного образования в России

«Мы все помним те трагические 90-е годы, когда фактически учителя не получали зарплаты, школы не ремонтировались, не оснащались, и фактически мы жили в пропасти. Сегодня наша страна вошла в десятку стран по качеству школьного образования, строятся новые школы по поручению президента, идет большая программа обновления школ, ремонта», — отметил он. Кравцов добавил, что сейчас большое внимание уделяется зарплатам учителей

. «Все зарплаты соответствуют средней по экономике, а классные руководители ежемесячно получают ежемесячно 5 тыс. дополнительно к своей зарплате», — сказал он. Новость дополняетс

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ИЗВЕСТИЯ: Кравцов заявил о вхождении России в топ-10 стран по качеству школьного образованияСегодня Россия вошла в десятку лучших стран мира по качеству школьного образования. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил «Известиям» на полях выставки-форума «Россия» в субботу, 4 ноября.

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LENTARUOFFİCİAL: Футболист сборной России сравнил зарплаты в РПЛ и ГрецииПолузащитник ПАОКа и сборной России по футболу Магомед Оздоев сравнил зарплаты в Российской премьер-лиге (РПЛ) и чемпионате Греции. По его словам, в топ-клубах обеих стран игроки получают примерно одинаково. «Если не брать звезд, которые приезжали в РПЛ», — заявил Оздоев.

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MKOMSOMOLETS: Футболист Оздоев сравнил зарплаты в России и ГрецииФутболист Магомед Оздоев (играет как полузащитник за греческий клуб ПАОК и сборную России) в интервью рассказал о соотношении зарплат игроков в ведущих клубах России и Греции

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CHAMPİONAT: «С Карпиным я даже не знаком». Почему сборная игнорирует одного из лучших россиян в ЕвропеБольшое интервью с Магомедом Оздоевым — о жизни и карьере в России и за рубежом.

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CHAMPİONAT: Агкацев: лучшие вратари в России, кроме Сафонова? Лантратов, Помазун, ЛатышонокГолкипер «Краснодара» Станислав Агкацев назвал лучших вратарей в мире и в России.

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ТАСС: Nestle попала в украинский список 'спонсоров войны'Она продолжает работать в России и расширять свою производственную базу, пояснили в Нацагентстве по предотвращению коррупции

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