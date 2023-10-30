Ученица Евгения Плющенко возобновила тренировки после травмы

Российская фигуристка-одиночница, победительница финала Гран-при России среди юниоров в прошлом сезоне

вернулась к тренировкам после травмы, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией., должна была дебютировать в этом сезоне на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске, но снялась с соревнований из-за повреждения плеча. Сейчас 15-летняя фигуристка тренируется с ограничениями.

Победительницей соревнований в женском одиночном катании на этапе Гран-при России сезона-2023/2024 в Омске стала ученица тренера Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Второе место заняла Алина Горбачёва, третьей стала Мария Агаева. headtopics.com

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