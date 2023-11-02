Ученые из Норвегии высчитали оптимальную продолжительность сна

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Ученые Университета Осло вместе с коллегами из Швеции, Дании, Великобритании, Германии, Испании, Швейцарии и США выяснили, что оптимальная продолжительность ночного сна составляет 6,5 часа, пишут «Новые известия».

В рамках исследований эксперты изучили 8153 результата МРТ головного мозга у 3893 жителей США и Европы в возрасте от 20 до 89 лет. Позднее дополнительно в анализ были включены данные более 47 тыс. человек.

Продолжительность сна испытуемых измерялась с использованием Питтсбургского индекса качества сна, Каролинского опросника и других способов. Считается, что более короткий сон может стать причиной проблем с физическим и психическим здоровьем, однако ученые выяснили, что сон продолжительностью в 6,5 часа оптимально не только для мозга, но и для качества сна в целом. Исследователи добавили, что короткий сон слабо коррелирует с ухудшением состояния мозга у здоровых взрослых людей. headtopics.com

По словам ассистента кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, врача-невролога Полины Пчелиной, более продолжительный сон не гарантирует человеку заряд бодрости утром и хорошее самочувствие в течение дня.

«Множество исследований доказало, что недосып и пересыпание приводили к риску артериальной гипертензии, инфаркту миокарда, хронической сердечной недостаточности и сахарному диабету», — заявила она.Ранее астрономы обнаружили новую угрозу для планеты Земля — килоновую катастрофу, когда при слиянии двух нейтронных звезд выбрасываются потоки рентгеновского и гамма-излучения. headtopics.com

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