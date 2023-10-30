Ученые назвали неожиданное полезное свойство растительных продуктов

Исследователи объяснили, что фрукты, овощи, бобовые, орехи и семена содержат нерастворимые пищевые волокна — клетчатку. Она необходима для правильной работы кишечника. Ее дефицит в организме негативно влияет не только на функционирование ЖКТ, но и на иммунную систему.

Растительные продукты содержат и другие биоактивные вещества — кверцетин, ресвератрол, катехины, антоцианы, лютеин, ликопин и бета-каротин. Эти соединения связаны со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета второго типа. Например, кверцетин, растительный пигмент, который содержится в ягодах, яблоках и зеленом чае, улучшает кровоток и защищает клетки организма от окислительного стресса.

Ученые надеются, что их работа поможет повысить осведомленность людей о пользе растительной пищи. Также исследователи подчеркнули необходимость усовершенствования методов обработки таких продуктов на производстве — это позволит сохранить полезные биоактивные соединения. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

Ученые назвали допустимое количество сахара в чае и кофеУченые из Лейденского университета в Нидерландах провели исследование и выяснили, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает влияния на организм. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS One ранее в октябре. Прочитайте больше ⮕

Учёные назвали режим питания, который замедляет процесс старенияУчёные из США обнаружили, что определённый режим питания калорий может улучшить здоровье мышц и активировать биологические пути, важные для хорошего здоровья. Прочитайте больше ⮕

Программирование без программистовПлатформы low-code и no-code позволяют бизнесу сэкономить время и деньги на создание цифровых продуктов Прочитайте больше ⮕

Американский журналист назвал Александра Овечкина самым страшным хоккеистом современностиЖурналисты Daily Faceoff назвали самых страшных хоккеистов в современной НХЛ и в истории Национальной хоккейной лиги. Прочитайте больше ⮕

На Кубе закрыли центр, где в конкурсе победил участник в нацистской формеВ российском посольстве произошедшее назвали позорным актом. Прочитайте больше ⮕

Названа пища, защищающая от болезней сердца и деменцииСтолетие исследований показывают, что употребление богатых полифенолами продуктов может защитить от болезней сердца и болезни Альцгеймера. Об этом сообщает The Conversation . Прочитайте больше ⮕