Ученые нашли устойчивые к вирусам бактерии в популярной корейской закуске

Южнокорейские ученые из Университета Чосон и Всемирного инстиута кимчи обнаружили штаммы молочнокислых бактерий (МКБ) с высоким уровнем устойчивости к бактериофагам в традиционной корейской квашеной капусте кимчи. Исследование опубликовано в научном журнале Food Microbiology.

Бактериофаги или просто фаги — разновидность вирусов, которые заражают бактерии и размножаются внутри них. Чтобы идентифицировать генетические особенности МКБ в кимчи, длительно хранившемся при низкой температуре, исследователи собрали 34 образца этого блюда со всей Южной Кореи. Ученые взяли пробы с капусты, хранившейся в течение более шести месяцев при температурах от -2 до 10 °C.

Оказалось, что в 88% рассмотренных образцах был обнаружен доминантный штамм молочнокислых бактерий Pediococcus inopinatus. С помощью анализа полногеномного секвенирования исследователи обнаружили, что P. inopinatus имеет очень хорошо развитый кластерный короткий палиндромный повтор с регулярными промежутками (CRISPR). CRISPR — это прокариотическая адаптивная иммунная система, состоящая из комбинации нескольких генов, зависящих от штамма МКБ. headtopics.com

В частности, штаммы P. inopinatus обладают большим количеством копий гена csa3 — гена, кодирующего факторы транскрипции генов cas — чем другие штаммы МКБ. Кроме того, благодаря активной экспрессии генов cas штаммы P. inopinatus хранят гораздо больше генетической информации о фагах.

Следовательно, после первого заражения фагом P. inopinatus будет более эффективно предотвращать последующее заражение аналогичными вирусами. По словам исследователей, обнаруженные свойства бактерий в кимчи можно использовать против различных вирусов, включая возбудитель COVID-19 SARS-CoV-2, что позволит применять эти штаммы не только в пищевой промышленности, но и в фармакологии. headtopics.com

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